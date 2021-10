Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr Segelschoolschipp wedder to Huus

De Gorch Fock kummt vundaag na Kiel. Söss Johr lang hebbt dor Arbeiders an schruuvt un hamert un dat Segelschoolschipp vun‘n Bug bet to’n Achtersteven wedder flott maakt. Hüüt Namiddag löppt dat in sien Heimaathaven in. Un blots noch poor Daag, denn geiht dat för de Gorch Fock los op en Veer-Weken-Törn to'n Utbillen. // Stand: 04.10., Klock 09:30

