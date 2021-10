Stand: 01.10.2021 09:30 Uhr Handball

Fiefdusend Fans dröffen in’e Hall rin, man üm un bi de Halven dorvun sünd kamen. Bi den Hamborger Handball in’e Barclays Arena gull güstern de 2-G-Regel. Wokeen impt is oder wedder op’n Damm, de müss güstern also keen Mask dregen. Freien kunnen sik an’t Enn denn de Hamborger Fans: De Handball Sportvereen Hamborg hett gegen Wetzlar wunnen mit eenundörtig to dreeuntwintig.

// Stand: 01.10.2021, Kl. 9:30

