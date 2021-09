Stand: 30.09.2021 09:30 Uhr Gorch Fock

Mehr as söss Johr lang weern se an't Schruven un instand setten. Nu is dat Seilschoolschipp Gorch Fock wedder op Schick. Vundaag warrt dat Schipp in Willemshaven an de Marine övergeven. Dorna fohrt de Gorch Fock na Kiel in den Heimathaven. Maandag sall se dor ankamen. // Stand 30.09.2021, Kl. 9:30

