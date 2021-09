Stand: 29.09.2021 09:30 Uhr Beraten vun Gröne und FDP

Al twee Daag na de Bunnsdagswahl hefft de Baversten vun de Grönen un de FDP miteenanner snackt. An'n Avend dröpen se sik, üm to sehn, wat se tosamen künnt un wo se in en Ampel-Koalitschon mit de SPD ringahn kunnen. To'e glieke Tiet warv ok de Kanzlerkandidat vun de SPD, Olaf Scholz, noch mal för en root-geel-gröne Koalitschon. | Stand 29.9.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2021 | 09:30 Uhr