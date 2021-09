Stand: 29.09.2021 09:30 Uhr Gröne apen för Jamaika

De Grönen in Hamborg sünd jümmer noch apen för en Jamaika-Koalitschon mit de Union un de FDP. Man wull sik nich to fröh fastleggen. Katharina Fegebank, de twete Börgermestersche, sä an'n Avend op'n Lannsutschuss, se harr mit Olaf Scholz jo al to in Hamborg verhannelt un so wüss se, dat de Grönen dorbi keen Meter schenkt warrt. Ok Hamborgs CDU-Baas Christoph Ploß sä, dat noch Chancen för Jamaika dor weren. | Stand 29.9.2021 Kl. 9:30

