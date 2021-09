Stand: 24.09.2021 09:30 Uhr Protest för mehr Klimaschutz

Klimaaktivisten, de to de Grupp vun „Fridays For Future“ tohören doot, de wüllt vundaag wedder in ganz Düütschland in veerhunnert Städer op’e Straat gahn. To jümehrn Protest in de Hamborger Binnenstadt sünd twintigdusend Demonstranten to anmellt. Dat schall en düütlichet Teken för mehr Klimaschutz ween - twee Daag för de Bunnsdagswahl. Ok bekannte Lüüd, so as Jan Delay, geevt de jungen Klimaschützers Stütt mit jümehrn Optritt op‘e Bühn twüschen den Rödingsmarkt - de ganz un gor afsparrt worrn is - un den Meßbarg. De Polizei rekent mit lange Staus bet üm un bi Klock söss hüüt Avend.

// Stand: 24.09.2021, Kl. 9:30

