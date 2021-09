Stand: 24.09.2021 09:30 Uhr Hamborger Klimareport

Den Klimawannel kriggt een in Hamborg duller to marken as in anner Delen vun Düütschland. Dat is bi den eersten Hamborger Klimareport bi rutsuert, de vun den Düütschen Wedderdeenst un de Ümweltbehöörd tohoopstellt worrn is. Dorna to uurdelen, sünd de Winters al nu warmer un natter un de Sommer hitter. Bavento gifft dat, so as dat in den Klimareport binnenstahn deit, ok mehr Starkregen. En Spreker vun den Naturschutzbund NABU sä, nu mööt wi all uns Levenswies ganz un gor ännern.

