Stand: 22.09.2021 09:30 Uhr Wahl ohn 3G

All, de bi de Wohl to'n ne'n Bunnsdag an'n Sünndag jümehr Stimm afgeven wüllt, bruukt sik nich impen un ok nich testen laten. Nödig is blots de Wahlnaricht, de Perso un en Mask. De Ämters in Hamborg biddt al Wählers, sülms en Kuli mit na't Wahllokal to bringen. | Stand 22.9.2021 Kl. 9:30

