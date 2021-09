Stand: 20.09.2021 09:30 Uhr Hamborg gegen so nöömten „Freedom-Day“

Dat mag sik för vele as dat grote Verspreken vun Freeheit anhören: En Dag, vunaf den dat mit de ganzen Corona-Regeln en Enn hett. Man grote Stütt gifft dat för düsse Idee vun de Kassenärztliche Bunnsvereenigen nich. Ok de Soziaalbehöörd Hamborg lehnt dat af. Wat nich noot deit, warrt afschafft, meent en Spreker vun de Behöörd, man nich to en Stichdag. //Stand 20.09.2021, Kl. 9:30

