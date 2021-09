Stand: 16.09.2021 09:30 Uhr Weltruum-Tourismus

Dat hett dat bet nu noch nienich geven: In de USA is dat eerste Mal en Rakeet blots mit Weltruum-Touristen an Boord losflagen. Dor is keen professchonellen Austronaut nich mit dorbi. De Rakeet flüggt mehrstendeels vun alleen. Se schall nu dree Daag lang üm de Eer rümflegen. / Stand: 16.09.2021, Klock 9:30

