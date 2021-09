Stand: 15.09.2021 09:30 Uhr Corona: Plaans üm 2G-Regeln

Dat gifft jümmer mehr Bunnslänner, de düsse Hamborger Corona-Regel övernehmt. Dat 2G-Optschoons-Modell. Na Neddersassen hebbt dat nu ok Berlin, Brandenborg un Sassen-Anhalt afmaakt. De Senaat in Hamborg will de Regeln, de wi bet nu harrn bet tokamen Week nochmal anpassen. Denn löppt de Corona-Verornen, de wi bet nu hebbt ut. Een Saak is kloor: Dat 2G-Modell blifft. Man snackt warrt noch över de Plicht, dat een binnen en Mask dregen mutt un ok över de Utnahm-Regeln för Kinner un Jugendliche. // Stand 15.09.2021, Kl. 9:30

