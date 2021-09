Stand: 13.09.2021 09:30 Uhr Triell vör Bunnsdagswahl

Bummelig twee Weken noch un denn is Bunnsdagswahl. In jümehr twete Fernsehdebatt güng dat twischen de Grönen Kanzler-Kandidatin Annalena Baerbock un de Kandidaten vun SPD Olaf Scholz un Union Armin Laschet ornlich to Saak. Ünner annern hebbt se över den Klimaschutz, Wahnen, Krankenversekern un möögliche Koalitschonen schnackt. De meisten Tokiekers hebbt ok in düsset twete Triell Olaf Scholz an’n besten funnen. In de Ümfragen vun ARD un ZDF harr de SPD-Spitzenkandidaat düütlich de Nääs vörn. //Stand 13.09.21 Kl. 9:30

