Imp-Aktschoons-Week

Dormit sik noch mehr Minschen gegen Corona impen laten doot, geiht vundaag en Aktschoons-Week los. Ünner dat Motto „hier-warrt-impt“ wüllt se ok in Hamborg nochmaal so vele Lüüd as‘ geiht an mehrere Orte anschnacken. De köönt sik denn gau un eenfach jümehren Schutz gegen dat Virus halen. Vundaag kann een sik to’n Bispill in vele Börgerhüüs, Karkengemeenden un an’n Avend ok in de Kneipe „Wunderbar“ op’n Kiez impen laten. //Stand 13.09.2021 Kl. 9:30

