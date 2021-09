Stand: 10.09.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag gifft dat veel Regen, de över Hamborg hinwegtrecken deit, deels sünd ok ornlich Gewidder mit bi. Twüschendör is dat ok mal dröög, man de Sünn kriegt wi vundaag wenig to sehn un dat Ganze denn bi Temperaturen vun nich mehr as veeruntwintig Graad. Opstunns sünd dat achtteihn Graad in Fuhlsbüddel.

// Stand: 10.09.2021, Kl. 9:30

