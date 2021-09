Stand: 09.09.2021 09:30 Uhr Razzia op St. Pauli

Güstern geev dat en Razzia op St. Pauli, över de en Barg Medien in ganz Düütschland nu schrieven deit. Hamborgs SPD-Binnensenater Andy Grote weer in’n Mai op Twitter beschimpt worrn. Jichtenseen harr domals över em schreven: „Du bist so ein Pimmel.“ Grote hett dorop en Straafandrag stellt. In’t Nett gifft dat nu en Hen un Her över de Fraag, wat dat würklich passlich weer, dat söss Schandarms de Wahnung dörsöcht hebbt. / Stand: 09.09.2021, Klock 9:30

