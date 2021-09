Stand: 09.09.2021 09:30 Uhr Scharpere Corona-Oplagen?

De 2G-Regel schall in ganz Düütschland gellen – dat verlangt de Vörsitter vun den Verbund vun de Dokters op de Welt Frank-Ulrich Montgomery. He see to de Funke-Blääd, dat wörr nich langen na de Minschen hentokamen un jüm de Sprütt gegen Corona antobeden. Montgomery finnt dat richtig, dat Lüüd, de nich gegen Corona impt sünd, nich mehr in Bars un Kröög rin dörvt. In Hamborg köönt de Bedrievers dat ja al fastleggen. / Stand: 09.09.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2021 | 09:30 Uhr