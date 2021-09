Stand: 09.09.2021 09:30 Uhr Bo vun’t Düütsche Havenmuseum

Wann warrt dat Düütsche Havenmuseum in Hamborg sien Dören opmaken? Söss Johr is dat nu al her, dat de Bund hunnerttwintig Millionen Euro för den Bo vun’t Museum un för de Peking toseggt hett. Man dat hett Johren duert, bet Hamborg en Steed funnen hett, wo se dat Museum henboen wüllt. Nu schall dat de Lütte Grasbrook warrn, güntsiets vun de Elbphilharmonie. Man de Hüüs, de dor nu noch staht, de mööt eerst noch afreten warrn. / Stand: 09.09.2021, Klock 9:30

