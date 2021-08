Stand: 27.08.2021 09:30 Uhr Ne’e Bahnlinie

Vun den Hamborger Hauptbahnhoff na Hannober hen un dat in weniger as een Stünn, dat will de Bahn, dat dat tokünftig mööglich is. Dorför schüllt denn ne’e Gleisen boot warrn. Dat is NDR 90,3 wies worrn. Un de ne’e Bahnstreck, de warrt denn woll blangen de A7 langsgahn. Achter de ne’en Plaans stickt, dat mit den „Düütschland-Takt“ af 2030 dubbelt so veel Lüüd mit de Bahn ünnerwegens ween schüllt as nu.

// Stand: 27.08.2021, Kl. 9:30

