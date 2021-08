Stand: 26.08.2021 10:15 Uhr -Dat Wedder för uns in Hamborg

Noch is dat fründlich, later warrt de Wulken mastiger, man dat schall blots enkelte Schuer geven, mehrstendeels blifft dat dröög. De Temperatur: köhlig is dat un blifft dat, wi kriegt nich mehr as negenteihn Graad; opstunns hebbt wi in Neewiendool veerteihn Graad. De Wind dorto kümmt swaak bet middeldull ut Nuurd bet Nuurdwest mit deels pustige Böen. Un so geiht dat wieder: morgen noch beten schedderiger, jümmer wedder Regenschuer, bi nich veel anner Temperatur as hüüt. / Stand: 26.08.21 Klock 09:30

