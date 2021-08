Stand: 25.08.2021 09:30 Uhr 2G-Regel in Hamborg

De Kinos vull, Kröög un Theaters ok – un keen Sparrstünn mehr: Dat is vun Sünnavend af an in Hamborg wedder mööglich – so wiet de Bedrievers bi dat ne'e Twee-G-Modell mitmaken wüllt. Düsse Corona-Regel harr de Hamborger Senat güstern besloten. Un dat heet: Wokeen impt is or Corona al achter sik hett, dröfft rin. In't Restaurang süht dat denn to'n Bispeel so ut, dat se dor wedder so veel Dischen rinstellen dröfft as se lustig sünd – un dat gifft ok keen Afstandsplicht mehr. | Stand 25.8.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2021 | 09:30 Uhr