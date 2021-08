Stand: 24.08.2021 09:30 Uhr Kinnergoorn-Kinner

In Hamborg geiht meist de Halv vun de Kinner ünner dree Johrn in en Kripp. Dormit liggt uns Stadt bi de westdüütschen Bunnslänner op den eersten Platz. Dat kann een ut en Studie vun de Bertelsmann-Stiften rutlesen. Man de Personalslötel süht slecht ut. In't verleden Johr hebbt sik een Erzieher oder Erziehersche in'n Snitt üm veer Komma dree Kinner kümmert. In Baden-Württembarg sünd dat man blots dree Kinner. // Stand: 11.08.2021, Klock 9:30

