Stand: 23.08.2021 09:30 Uhr Parken in Hamborg

En Parkplatz to finnen in Hamborg, dat is ok för vele Lüüd ut’t Handwark un de wat aflevern wüllt, nich so lich. An’n Anfang vun’t Johr hebbt se bi NDR 90, 3 vertellt, dat se meist gor nich mehr na jümehre Kunnen hinkaamt. Middewiel is dat tominnst lichter worrn, en Verlööf online to beandregen. Vörher müssen se dor, wo se parken wüllen, ümmer eerst na dat Polizeireveer hin. Handwarkers fordert bavento Serviceparkplätz, de se kriegen köönt, wenn se se bruken doot. //Stand 23.08.2021 Kl. 9:30

