De eerste Turnier-Sieg na Olympia-Gold: De Tennis-Profi Alexander Zverev hett dat Masters-Turnier in Cincinnati wunnen. De veeruntwing Johr ole Hamborger hett gegen den Russen Andrej Rubljow klor in twee Sätz wunnen. Dormit geiht Zverev as Favorit in de US-Open. //Stand 23.08.2021 Kl. 9:30

