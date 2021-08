Stand: 20.08.2021 09:30 Uhr Maleschen bi Sietas-Warft

För de Hamborger Warft Pella Sietas, de ja klamm is, warrt de Tiet knapp. De Kassen sünd heel un deel leddig. Wenn se nüms finnen doot, de dor frisch Geld rinpumpen deit, denn kunn dat för de Traditschoonswarft gau to Enn gahn, meent de Insolvenzverwalter Achim Ahrendt. Na allens wat he weet, hett de Warft meist keen Schangs mehr. Se hebbt den Insolvenzandrag veel to laat stellt. / Stand: 20.08.2021, Klock 9:30

