Stand: 20.08.2021 09:30 Uhr Unglück op de MS Europa

As dat lett is an’n Maandag en Passageer vun de MS Europa in de Noordsee fullen. Nu steiht woll fast, wokeen dat weer: De Hamborger Ünnernehmer un Immobilien-Invester Kai Wünsche, dat schrievt welk Medien. Funnen hebbt se den eenunachtig-Jöhrigen bet nu man nich. Se hebbt mit Bööd, Helikopter un Fleger na em söcht. Dat Krüüzfohrschipp weer ünnerwegens vun Hamborg na Antwerpen. / Stand: 20.08.2021, Klock 9:30

