Stand: 19.08.2021 10:15 Uhr AfD-Wahlkamp hett anfungen

Dull bekrittelt warrt de langjöhrige Insatz vun de Bunnswehr in Afghanistan dörch de AfD. De Mit-Vörsittersch Beatrix vun Storch meent: In een urole Stammes-Gesellschopp ut de Steenstiet kunnen wi dat, wat uns in de Gesellschopp wichtig is, dor nich verklookfideln. Vun Storch is güstern in Henstedt-Ulzborg mit bi west, as de AfD ut Hamborg un Sleswig-Holsteen ehrn Wahlkamp anfungen hebbt. / Stand: 19.08.21 Klock 09:30

