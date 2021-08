Stand: 13.08.2021 09:30 Uhr Kanzlerkandidaten in Hamborg

Güstern weern glieks twee Kanzlerkandidaten op jümehr Wahlkampf-Tour to Besöök in Hamborg: Olaf Scholz vun de SPD un Annalena Baerbock vun de Grönen. Bavenan stellt hebbt de beiden den Ümweltschutz. Scholz hett Arcelor Mittal in Waltershoff besöcht un toseggt Stütt to geven bi den Wessel op CO2-neutrale Stahlprodukschoon. Baerbock weer bi en Start-Up in de Havencity, dat Versandtaschen ut Plastikmüll vun Drüdde-Welt-Länner maakt. / Stand: 13.08.2021, Klock 9:30

