Stand: 12.08.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Söven-Daag-Inzidenz is in Düütschland noch wieder anstegen un twoors op sövenuntwintig Komma söss. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, leeg de Weert güstern noch bi fiefuntwintig Komma een. Wenn’t üm ne’e Corona-Oplagen geiht, wüllt se in Tokunft nich blots de Tall vun de Infizierten, man ok vun de Lüüd in de Krankenhüüs in’t Oog hebben. // Stand 12.08.2021, Kl. 9:30

