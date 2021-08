Stand: 11.08.2021 09:30 Uhr Betahlen för Coronatests

Vun den 11. Oktober af an schüllt Corona-Snelltests Geld kösten. Un de Tests schüllt bald nich mehr för achtunveertig Stünnen lang gellen, man blots noch för veeruntwintig. Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher steiht achter dat, wat Bund un Länner beslaten hebbt. Dat weer ok keen Plicht to’t Impfen dör de Achterdöör, meen he in’t Hamborg Journal vun’t NDR Feernsehn. / Stand: 11.08.2021, Klock 9:30

