Stand: 11.08.2021 09:30 Uhr Impfen in de Messhallen

Gode Narichten gifft dat vun de Hamborger Impfakschoon: En Barg Minschen is güstern nochmal in’t Impfzentrum in de Messhallen ween: negendusenddreehunnert Hamborgerinnen un Hamborgers hebbt en Sprütt gegen Corona kregen, en Drüttel vun jüm woll dat eerste Mal. Dat weer de letzte Dag, an den een sik in de Messhallen noch dat eerste Mal impfen laten kunn. De twete Sprütt gifft dat in’t Impfzentrum noch bet Enn August. Bi den Huusdokter kann een sik ok wieder impfen laten. / Stand: 11.08.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2021 | 09:30 Uhr