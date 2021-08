Stand: 11.08.2021 09:30 Uhr Füer in Grekenland

In Grekenland breed sik en ne’e Füerlinie ut. Op de Halfinsel Peloponnes müssen se twölf Gemeenden evakueren. Hölpslüüd hebbt versöcht, dat Füer wat in’n Weg to stellen, so dat sik dat nich wieder na Noorden utbreden deit. Ok in Algerien brennt dat böös in’t Holt. Vun de Regeren dor weer to hören, dat fiefuntwintig Suldaten bi en Reddensinsatz dootbleven sünd. / Stand: 11.08.2021, Klock 9:30

