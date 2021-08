Stand: 09.08.2021 10:15 Uhr Wohldfüer in Südeuropa

In’n Süden vun Europa steiht de neegst grote Hitt an, un an vele Steden brennt wiederhen de Wohld. Sünnerlich gefieherlich is op Euböa, dat is dat tweetgröttst Eiland vun Grekenland. Dor warrt de Wohldfüer jümmer grötter un sünd ok an’n söventen Dag nich ünner Kontrull. In Italien hebbt sik an de Waterkant vun de Adria poor hunnert Minschen vör de Füer in Sekerheit bröcht. Doröver rut gifft dat noch in’n Süüdwesten vun de Türkei veel brennen Wohld. / Stand: 09.08.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.08.2021 | 10:15 Uhr