Stand: 09.08.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt un behoolt vundag een Mix ut Sünnenschien un Wulkenwark. Noch is dat noch mehrstendeels dröög, later na’n Nahmeddag hen gifft dat enkelte Schuer, ok mit Blitz un Dunner vermengelert, bi bet to dreeuntwintig Graad. Opstunns hebbt wi in Stellingen föffteihn Graad. De Wind dorto is lau bet middeldull mit pustige Schuerböen ut Südwest ünnerwegens. Un so geiht dat wieder: Ok morgen is dat dörchwussen mit Wulken, Schuer un Sünnenschien bi bet to eenuntwintig Graad. / Stand: 09.08.21 Klock 09:30

