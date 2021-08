Stand: 06.08.2021 09:30 Uhr Car-Sharing in de Havencity

Wenn’t jichtens geiht keen egen Auto mehr, dorför Car-Sharing: Dat plaant Hamborg in den ne’en Oost-Deel vun de Havencity an’n Baakenhaven. Dor schüllt all Deepgaragen Statschonen för Autos kriegen, de een utlehnen kann. De Stadt will in de Havencity mehr Platz för Footgängers un Radfohrers inrichten. / Stand: 06.08.2021, Klock 9:30

