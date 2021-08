Stand: 05.08.2021 09:30 Uhr Mehr Steden bi de Polizei

Bi de Polizei un in'n Rechtsapparat schall dat in Hamborg föfftig ne'e Steden geven. Idee is, mit de ne'n Lüüd wat gegen'n internatschonalen Drogen- un Wapenhannel to maken. To doen hefft se denn mit dat Encro-Chat-Netwark. Dat is en Messenger-Deenst, de verslötelt is un de vun Verbrekers bruukt warrt. Bi de Hamborger Staatsafkaatschop warrt bet nu eenhunnerteenunsöventig Fäll ünnersöcht. | Stand 5.8.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.08.2021 | 09:30 Uhr