Nich veel Bedrief in't Impzentrum

Ünnerdeß is in dat Impzentrum op dat Messegelännen jümmer weniger to doon. Verleden Week hebbt dor blots noch knapp teihndusend Minschen ehr Sprütt kregen. De mehrsten dorvun ahn, dat se en Termin harrn. Ennen vun’n Austmaand makt dat Impzentrum denn dicht. / Stand: 03.08.21 Klock 09:30

