Boen in Hamborg un dat Regenwater

Stand: 30.07.2021 09:30 Uhr

Op waveel Ecken genau, also op waveel Hektars in Hamborg op boot worrn is un de vörher al mal gröön ween sünd, dat is nich kloor, waveel dat genau sünd. Un dat bekrittelt de Naturschutzbund NABU. Denn de Eer dor, wo boot worrn is, kann kuum Regenwater opnehmen. De Ümweltbehöörd nimmt dat Thema eernst. Se wüllt dat geern so hebben, dat ne’e Inkoopsladens jümehr Parkplätz ünner de Ladens boen doot. Un bi ne’e Wahnquarteren will de Behöörd denn geern Dacken bi hebben mit Grööntüchs bavenop.

// Stand: 30.07.2021, Kl. 9:30

NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.07.2021 | 09:30 Uhr