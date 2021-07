Stand: 27.07.2021 09:30 Uhr De aktuellen Corona-Tahlen

In Saken Corona steiht Düütschland in'n Vergliek mit annere Länner jümmer noch goot dor. De Inzidenz geiht blots langsom hooch, vun güstern veerteihn Komma dree op vundaag veerteihn Komma fief. För't ganze Land hett dat Robert-Koch-Institut goot annerthalfdusend ne'e Infekschonen to vermellen, dat sünd knapp veerhunnert mehr as een Week torüch. // Stand: 27.07., Klock 09:30

