Football: Optakt twete Liga

Eendoont wat dat Hart för den SC St. Pauli or den HSV sleiht: Footballfans in Hamborg köönt sik över twee Optakt-Siegen vun jemehr Mannschopen freien. To ‘n Optakt vun de Saison hett St. Pauli Holsteen Kiel mit en dree to null an ’t Millerndoor slaan. Un an’n Freedag hett de HSV dree to een op Schalke wunnen. // Stand 26.07.2021, Kl. 9:30

