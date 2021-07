Stand: 22.07.2021 09:30 Uhr Booarbeiden lang de Max-Brauer-Allee

Weniger Platz för Autos, mehr för Radfohrers un Footgängers: So schall de Max-Brauer-Allee in Al’tna ümmodelt warrn. Nadem dat lange Tiet ümmer na achtern verschaven worrn is, schall dat nu an’n Sunnavend losgahn mit de Arbeid. Anfangen wüllt se bi de Krüzung Holstenstraat. Se warrt een Johr lang Boostee warrn. Dorna geiht dat över mehrere Johrn Stück för Stück wieder bet na‘t Alt’naer Raathuus. // Stand 22.07.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.07.2021 | 09:30 Uhr