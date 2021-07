Stand: 21.07.2021 09:30 Uhr Grote Füers plaagt USA un Kanada

De Qualmwulken reckt nu al över veerdusend Kilometers bet na New York hen: de groten Füers in'n Wohld in de USA ehrn Westen un in Kanada, de griept jümmer wieder üm sik. Dat Löschen is besünners vigeliensch dör en dröge Wedderlaag mit Wind. In New York hett dat vun den Rook överall griesen Dunst geven, un ok in annere Grootstäder hebbt de Behöörden vör slechte Luft wohrschaut. // Stand: 21.07., Klock 09:30

