Stand: 15.07.2021 09:30 Uhr Hoge Impquoten in de Pleeg

In Hamborg sünd de mehrsten Plegers in Krankenhüüs un Heimen al vull gegen Corona impt. So speelt ok en Impplicht för de groten Arbeitgevers keen Rull. In't UKE sünd al söventig Perzent vun de Anstellten mit't Impen dörch. Bi Asklepios sünd dat woll al negentig Perzent. Stand 15.7.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.07.2021 | 09:30 Uhr