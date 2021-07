Stand: 14.07.2021 09:30 Uhr Fohrrad-Klaueree in Hamborg

De Fohrrööd in Hamborg warrt mehr un mehr, man ok mehr un mehr dorvun warrt klaut. Dat Avendblatt mellt, alleen in'n Junimaand weern dat över dusendeenhunnert. Dat bedüdt en Plus vun veertig Perzent. De Polizei mag dor nix to seggen, denn de Tahlen sünd nich amtlich. De Fohrradclub ADFC will mehr lütte Fohrrad-Hüüs mit sekere Stellplätz in de Bezirke. // Stand: 14.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.07.2021 | 09:30 Uhr