Stand: 13.07.2021 09:30 Uhr School mit Naam Bejarano?

En School mit den Naam Esther Bejarano. Jümmer mehr Politikers wüllt so an de Fru erinnern, de Auschwitz överstahn hett. Bejarano weer an ‘t Wekenenn mit sössunnegentig Johr dootbleven. Een kann sik ok vörstellen, dat se en Straat oder en Platz na ehr nöömt. Dat wull de Hamborger Linke toeerst. Man ok Börgermester Peter Tschentscher finnt den Vörslag goot. // Stand 13.07.2021, Kl. 9:30

