Stand: 12.07.2021 09:30 Uhr Italieners haalt sik EM-Pokaal

Italien is to'n tweten Maal Football-Europameester. De Mannschop hett sik gegen England dörsett - na Verlängern un en dree to twee bi't Ölvenmeterscheten. Mehr as sösstigdusend Tokiekers hebbt sik dat in't Londoner Wembley-Stadion ankeken. // Stand: 12.07., Klock 09:30

