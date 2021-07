Stand: 12.07.2021 09:30 Uhr Maleschen mit de E-Rullers

Woneem schüllt in de Stadt de Elektro-Rullers to'n Ropstellen hen? So, as de nu afstellt oder henleggt warrt, köönt Footgängers dor böös to Malöör kamen, seggt de Soziaalverband Düütschland. Dorüm müss dat mehr faste Afstellzonen geven un ok Strafen, wenn de Rullers dor nich aflevert warrt. Bi de Hamborger Verkehrsbehöörd denkt se dor över na, in noch mehr Ecken vun de Stadt dat Rullers Afstellen to verbeden. An't Schullerblatt is dat nu al so. // Stand: 12.07., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2021 | 09:30 Uhr