Stand: 02.07.2021 09:30 Uhr Vörslag vun de „Stiko“

Mit dat Hen un Her bi den Corona-Impstoff vun AstraZeneca geiht dat nu wieder: Lüüd, de bi jümehr eerste Sprütt dit Middel kregen hebbt, de schüllt de twete Sprütt mit Biontech oder Moderna kriegen. Dor müch de Stännige Impkommischoon geern to raden wegen de Delta-Form vun dat Virus, de sik ümmer gauer verdeelt. Noch aver is dat man blots en Plaan. Fachlüüd künnt sik hier noch to ütern un seggen, wenn dor ut jümehr Sicht wat dorgegen snacken deit.

