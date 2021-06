Stand: 30.06.2021 09:30 Uhr Danzen ünner’n free’en Heven

Vun Freedag af an dörvt in Hamborg wedder bet to tweehunnertföfftig Minschen ünner’n free’en Heven danzen. Dat hett de Senaat fastleggt. Man de Lüüd, de in Hamborg Clubs bedrievt un Veranstaltens utrichten doot, langt dat nich ut. Mit so lütte Veranstaltens köönt se meist keen Geld verdenen. Dat Hamborger Clubkombinat verlangt nu mehr Stütt vun de Stadt, ok dorbi, Flachen to finnen, woneem een Veranstaltens utrichten kann. / Stand: 30.06.2021, Klock 9:30

