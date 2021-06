Stand: 29.06.2021 09:30 Uhr Keen ne‘e Regeln för Reisende

För Minschen de verreisen doot gellt eerstmal noch keen strengere Corona-Regeln. Dat is bi en Snack twüschen Bund un Länner rutsuert. De Vörschriften to ‘t Inreisen warrt eerstmal nich ännert. Un dat opgliek se sik jümmer mehr Sorgen maakt, dat de Lüüd de Delta-Variante in’t Land bringt. Mit de kann een sik noch veel mehr ansteken. Poor Regerensböverste weern för strengere Regeln. Dor weer ok Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher mit dorbi. // Stand 29.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.06.2021 | 09:30 Uhr