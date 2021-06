Stand: 28.06.2021 10:15 Uhr Parteidag vun de Linke

De Linke in Hamborg hett mit ehrn Bunnsdag-Wahlkamp anfungen. Se wüllt in’n Harvst tweestellig warden. Blots denn kunnen de baversten Kannedaten Zaklin Nastic un Deniz Celik in’n Bunnsdag intrecken. Op ehrn Parteidag güstern in Willemsborg hebbt se ehr Liddmaten opropen, dat se ahn Hickhack, all mit een Stimm optreden schüllt. De Hamborger Linke versteiht sik sülwst as Fredenspartei. För de Klimapolitik will se dat Geld vun de groten Kunzerne halen. / Stand: 28.06.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.06.2021 | 10:15 Uhr